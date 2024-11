Trener reprezentacji Polski stracił pracę. Potwierdzenie na konferencji

Igor Milicić stracił pracę

Igor Milicić nie jest już szkoleniowcem Basket Napoli. Włosi spekulowali, że o jego przyszłości może zadecydować niedzielny mecz ligowy przeciwko Nutribullet Treviso. Cudu nie było - neapolitańczycy przegrali 69:84, ale to nie była nawet najgorsza wiadomość. Chodzi o to, iż była to ósma ligowa porażka z rzędu od startu sezonu. Jako że trener reprezentacji Polski nie był w stanie odwrócić fatalnego trendu, stracił posadę, co na konferencji prasowej przekazał dyrektor generalny klubu.