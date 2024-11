Porażka ze Szkocją końcem dla Probierza? Nowe wieści, oto scenariusz

Tym samym do "Biało-Czerwonych" przybliżyło się widmo spadku z dywizji A Ligi Narodów - by uniknąć bezpośredniej degradacji muszą oni uniknąć porażki ze Szkocją w poniedziałkowy wieczór. Czy jednak jeśli spełni się najgorszy scenariusz, to selekcjonerowi Michałowi Probierzowi zagrozi zwolnienie ze stanowiska?

