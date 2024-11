Michał Probierz rządzi od ponad roku

Kowalczyk ma dość. Wskazał następcę Probierza

Sam byłem zwolennikiem tego, by dać Probierzowi popracować dłużej, do końca eliminacji do mistrzostw świata i zobaczyć, co się wydarzy, ale uważam, że jeżeli przegramy w poniedziałek ze Szkocją, kadrę powinien objąć Jan Urban

Urban często łączony jest z pracą w roli selekcjonera biało-czerwonych, ale do tej pory nigdy nie otrzymał swojej szansy. Przypomnijmy, że od marca 2023 ponownie prowadzi on Górnik Zabrze. "Przegrywamy jutro ze Szkocją, Janek Urban wskakuje do reprezentacji. No dobra, może nie od razu ma jeszcze parę meczów z Górnikiem do rozegrania w tej rundzie, a do marca nie będzie w reprezentacji potrzebny. No ale mamy na miejscu mądrego człowieka, który wie, jak podejść do zawodników" - dodał 39-krotny reprezentant Polski.