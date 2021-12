Premier League: Manchester United - Arsenal Londyn. Mają coś do udowodnienia

Manchester Untied w ostatnich tygodniach zanotował regres formy w ligowych spotkaniach i zajmuje w Premier League dziesiąte miejsce z dorobkiem 18 punktów. Czerwone Diabły nie zdołały wygrać w trzech ostatnich spotkaniach. W minionej kolejce Manchester zremisował na wyjeździe z Chelsea 1-1. Wcześniej MU uległ w Premier League ekipie Watford aż 1-4 oraz musiał uznać wyższość lokalnego rywala - City 0-2. Promyk nadziei na lepsze wyniki dał Manchesterowi United ubiegłotygodniowy wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów. Wówczas Manchester pokonał Villarreal 2-0 i przed ostatnią serią gier zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Manchester United nie pokonał Arsenalu Londyn w pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach.

Arsenal Londyn to aktualnie piąta ekipa ekstraklasy angielskiej. Kanonierzy uzyskali jak dotąd 23 "oczka" i mają dziesięć punktów straty do liderującej Chelsea. Arsenal w porównaniu z Manchesterem Utd spisuje się w ostatnim czasie bardzo dobrze. Poza porażką 0-4 z Liverpoolem nie zaznał goryczy porażki od 3. kolejki, kiedy to uległ Manchesterowi City aż 0-5. Przed tygodniem Arsenal Londyn rozprawił się na własnym obiekcie z Newcastle 2-0 i była to siódma wygrana stołecznej ekipy. Arsenal w tym sezonie strzela niezwykle rzadko do siatki rywali w meczach wyjazdowych. Kanonierzy zdobyli ledwie trzy gole w lidze na terenie rywali. Czy Manchester United to wykorzysta i zgarnie pełną pulę?

Manchester Utd - Arsenal: składy. Kto nie zagra?

Manchester United oraz Arsenal Londyn przystąpią do spotkania bez kilku graczy. W zespole Czerwonych Diabłów nie wystąpi Paul Pogba, Edinson Cavani, Luke Shaw oraz Raphael Varane. Arsenal do Manchesteru przyjedzie bez Seada Kolasinaca, Granita Xhaki i Bukayo Saki.

Anglia: Manchester United - Arsenal Londyn. Gdzie oglądać?

Spotkanie 14. kolejki Premier League Manchester United - Arsenal Londyn zostanie rozegrane w czwartek 2 grudnia. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21.15. Transmisja meczu Manchester - Arsenal w tv na kanale Canal+ Sport. Online live stream dostępny będzie na canalplus.com.

Zdjęcie Eddie Nketiah, Arsenal Londyn / JUSTIN TALLIS/AFP/East News / AFP

KKO