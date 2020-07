PHL. Mistrzowie Polski wrócili do treningów

Hokeiści mistrza Polski GKS Tychy w poniedziałek wrócili do treningów po dwutygodniowych urlopach. Podczas inauguracyjnych zajęć grali w piłkę nożną na otwartym boisku, pierwszy trening na lodowisku jest zaplanowany na 27 lipca.

Zespół trenera Krzysztofa Majkowskiego po przerwie związanej z pandemią koronawirusa wrócił do zespołowych treningów na początku czerwca. Te zajęcia w siłowni, hali i w plenerze trwały miesiąc.

"Zaczęliśmy dziś od piłki nożnej, żeby zawodnicy powoli doszli do siebie po urlopach. Najbliższe dwa tygodnie będą wyglądały podobnie, jak to było w czerwcu. Potem wejdziemy na lód, na początku będą to takie typowo techniczne zajęcia raz dziennie. W planach jest w dalszym ciągu jazda na rowerach, pływanie kajakami" - powiedział Majkowski.

Jego zdaniem trudno jeszcze ocenić, czy rywalizacja w ekstralidze będzie ciekawsza, niż ostatnio.

"To się okaże. Wracają do ligi zespoły z Krynicy i Sanoka. Zobaczymy, jaki poziom będą prezentowały. Więcej będzie można powiedzieć po pierwszej rundzie spotkań" - dodał szkoleniowiec.

Pierwotnie start letnich przygotowań GKS był planowany na 4 maja, ostatecznie - z racji epidemiologicznych obostrzeń - zaczęły się miesiąc później.

Tyszanie będą w nowym sezonie bronili tytułu, wystąpią też w Lidze Mistrzów. Ich rywalem w 1/16 finału będzie czeski zespół Białe Tygrysy Liberec.

Pierwszy mecz na wyjeździe zespół trenera Majkowskiego zagra 7 października, rewanż u siebie sześć dni później.

W tej edycji Ligi Mistrzów wezmą udział zespoły z 12 krajów.System pucharowych dwumeczów zastąpił obowiązującą wcześniej rywalizację w ośmiu 4-zespołowych grupach. Polskie kluby uczestniczą w tych rozgrywkach od 2016 roku - najpierw dwukrotnie Comarch Cracovia, potem GKS Tychy. Do fazy play off nie udało się im awansować.

Sezon ekstraligi w Polsce został zakończony w marcu w trakcie play off z powodu pandemii koronawirusa. Tyszanie zostali mistrzem po raz piąty, a trzeci z rzędu.

Majkowski w połowie stycznia przejął zespół od Andrieja Gusowa po rezygnacji Białorusina, którego był asystentem. Potem przedłużył umowę.

Hokeiści GKS mają w planach rozegranie sześciu letnich sparingów, m.in. z HKM Zwoleń i HC 05 Bańska Bystrzyca.

Start rozgrywek ekstraligi zaplanowano na połowę września.

Autor: Piotr Girczys

