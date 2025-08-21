Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek w finale US Open. Zarobiła 20 razy więcej niż Alcaraz. Gigantyczna kasa

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Aktualizacja

Iga Świątek i Casper Ruud awansowali do finału US Open w grze mieszanej. W półfinałowej batalii musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Po zaciekłym spotkaniu pokonali parę Jessica Pegula/Jack Draper 3:5, 5:3, 10-8. Dzięki temu mają już zapewnioną nagrodę w wysokości 400 tys. dolarów. Ale jeszcze tej nocy zagrają o okrągły milion.

Iga Świątek wśród faworytek US Open 2025
Iga Świątek wśród faworytek US Open 2025Matthew StockmanAFP

To była szalona eskapada. Z Ohio do Nowego Jorku, by dotrzymać obietnicy. Iga Świątek nie chciała zawieść Caspera Ruuda i ledwie kilkanaście godzin po triumfie w Cincinnati przystąpiła w parze z Norwegiem do rywalizacji mikstów w US Open.

- Właściwie to całkiem miło mieć przed sobą kolejne zadanie i nie pozwolić sobie na lenistwo, tylko skupić się na kolejnej ekscytującej rzeczy - oznajmiła Polka krótko po zameldowaniu się na obiektach Flushing Meadows.

- Ale to była najbardziej ekstremalna sytuacja i najbardziej ekstremalny harmonogram, jaki miałam po zdobyciu tytułu - dodała już bardziej poważnie.

Świątek czeka na finał miksta US Open. Konto wzbogaci minimum o 200 tys. dolarów

Za sam udział w turnieju miksta Świątek i Ruud mieli zagwarantowane 20 tys. dolarów do podziału. Ale gra toczy się o okrągły milion dolarów. Tyle zainkasują zwycięzcy ekspresowej batalii. Dokładnie pięć razy więcej (!) niż w ubiegłorocznej edycji.

Po dwóch wcześniejszych zwycięstwach polsko-norweski duet w boju o finał rozegrał trzysetowe spotkanie. Po zaciętej batalii okazał się lepszy od pary Jessica Pegula/Jack Draper, triumfując 3:5, 5:3, 10-8. Do konfrontacji o tytuł dojdzie jeszcze tej nocy. Po drugiej stronie siatki staną najlepsi przed rokiem Sara Errani i Andrea Vavassori.

Iga Świątek
Iga Świątek

    Za awans do finału Świątek i Ruud mogą być już pewni nagrody w wysokości 400 tys. dolarów do podziału. Polka zainkasuje zatem nie mniej niż 200 tys. dolarów. To dokładnie... 20 razy więcej niż Carlos Alacaraz, który z Cincinnati do Nowego Jorku podróżował z Igą tym samym samolotem.

    Hiszpan, grający w parze z Emmą Raducanu, zakończył udział w mikście już w 1/8 finału.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

      Nuno Borges - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Tenisistka w sportowym stroju i jasnej czapce z daszkiem z zaciśniętymi pięściami uniesionymi w geście radości, wyrażająca silne emocje na korcie podczas turnieju, w tle widownia.
      Iga ŚwiątekMatthew StockmanAFP
      Dwoje tenisistów w trakcie rozmowy na korcie, kobieta w czarno-białym stroju trzyma piłkę tenisową przy twarzy, mężczyzna w oliwkowym stroju z rakietą opiera się na biodrze, w tle widoczne logo turnieju oraz zegar Rolex.
      Iga Swiątek i Casper RuudTIMOTHY A.CLARYAFP
      Casper Ruud
      Casper RuudAFP

