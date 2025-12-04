Akcja Movember zakończona. Najlepszy Wąs ORLEN Superligi wybrany!

Wąsaci ambasadorzy i wyjątkowa oprawa

We wszystkich listopadowych meczach telewizyjnych ORLEN Superligi na bandach LED pojawiało się dedykowane hasło kampanii "Miej jaja! Badaj się regularnie", a w ligowych grafikach wszyscy zawodnicy zostali przedstawieni z charakterystycznymi wąsami. Wideo promujące akcję z udziałem ambasadorów klubów zachęcało kibiców do badań i przełamywania tabu wokół męskiego zdrowia.

Na zakończenie miesiąca redakcja Polsatu Sport wybrała "Najlepszego Wąsa ORLEN Superligi" w magazynie Handball Arena. Tytuł ten zdobył Joel Ribeiro z Netland MKS Kalisz, który - podobnie jak inni zawodnicy - zaangażował się w promowanie profilaktyki raka jąder i prostaty.

Kluby z własnymi inicjatywami

Akcja Movember w ORLEN Superlidze przerodziła się w realne działanie na rzecz edukacji zdrowotnej. W listopadzie kluby w całej Polsce angażowały się w inicjatywy profilaktyczne, promując badania i zachęcając mężczyzn do rozmów o zdrowiu.

Industria Kielce przygotowała specjalne stanowiska podczas meczu z Azotami-Puławy. Kibice mogli skorzystać z dedykowanych badań i co najważniejsze - nauczyć się samobadania jąder. Symboliczne pierwsze podanie wykonał dr Mateusz Obarzanowski, wicekierownik Kliniki Urologii ŚCO, a nagrodę MVP wręczyli przedstawiciele kieleckiego NFZ i szpitala MSWiA.

PGE Wybrzeże Gdańsk podczas meczu z Zagłębiem Lubin wraz z Pomorskim NFZ zaprosiło kibiców do specjalnej strefy zdrowia, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych badań i porad specjalistów. Jak podkreślali organizatorzy - troska o siebie to nie wstyd, lecz oznaka dojrzałości i odpowiedzialności.

Corotop Gwardia Opole połączyła siły z Fundacją "Masz jaja, idź na badania", promując profilaktykę raka jąder podczas meczu z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn.

Zagłębie Lubin po raz kolejny aktywnie włączyło się w kampanię Movember. Klub wysłał swoich zawodników na badania PSA i zachęca do regularnych kontroli.

Również KGHM Chrobry Głogów przygotował specjalne stanowiska informacyjne podczas meczu z Azotami-Puławy, gdzie kibice mogli dowiedzieć się więcej o badaniach profilaktycznych i zapisać się na wizytę.

Męska odwaga to profilaktyka

Jesteśmy dumni, że zawodnicy i kluby ORLEN Superligi z takim zaangażowaniem włączyły się w kampanię Movember. Przez cały listopad głośno mówiliśmy o profilaktyce i znaczeniu regularnych badań, a dzięki współpracy z Fundacją Cancer Fighters i aktywności wszystkich klubów udało się dotrzeć z tym ważnym przekazem do tysięcy kibiców. Wąsy były symbolem, ale prawdziwa odwaga zaczyna się wtedy, gdy mężczyzna decyduje się zadbać o swoje zdrowie

Movember to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości na temat chorób dotykających mężczyzn. Z danych wynika, że rak prostaty jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn w Polsce, a wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, wielu panów wciąż unika badań profilaktycznych, często z powodu wstydu lub braku świadomości. Tymczasem - jak podkreślają eksperci - badanie PSA z krwi czy samobadanie jąder to proste i bezbolesne działania, które mogą uratować życie.

