​Reprezentantka Czarnogóry w piłce ręcznej Djurdjina Malović związała się dwuletnim kontraktem z zespołem mistrzyń Polski MKS-em Perłą Lublin.

24-letnia prawa rozgrywająca sportową karierę rozpoczęła w ZRK Danilovgrad, z którym występowała w Pucharze Zdobywców Pucharów oraz Challenge Cup. Jako nastolatka przeniosła się do Buducnosti Podgorica, z którą dwukrotnie docierała do Finał Four Ligi Mistrzyń.

Przed dwoma laty z Czarnogóry przeszła do węgierskiego FTC-Rail Cargo Hungaria, zespołu systematycznie od ponad ćwierćwiecza uczestniczącego w kontynentalnych rozgrywkach. Łącznie w europejskich rozgrywkach Malović zdobyła 62 bramki.

Ze swoją reprezentacją występowała w mistrzostwach świata i Europy, m.in. w 2014 roku, kiedy Czarnogóra zajęła czwarte miejsce na Starym Kontynencie. W Buducnosti grała razem m.in. z Kingą Achruk - obecnie zawodniczką lubelskiej drużyny.

- Dżina jest bardzo waleczna i jest dziewczyną z silnym charakterem, typowym dla piłkarek ręcznych z Bałkanów. Lubi ciężko pracować i jest koleżeńska. Bardzo się cieszę, że dołączy do nas i ponownie będziemy mogły zagrać w jednej drużynie - powiedziała 188-krotna reprezentantka Polski.

Nowy trener MKS Lublin Kim Rasmussen uważa, że Djurdjina Malović to utalentowana zawodniczka, której karierę nieco pokrzyżowały kontuzje i niektóre decyzje w jej poprzednich klubach.

"Charakteryzuje się dynamicznymi ruchami, mocnym rzutem i świetną 'czarnogórską' grą w defensywie. Mam nadzieję, że swój potencjał zaprezentuje w Lublinie dobrze wkomponowując się w zespół. Ma wszystko to, czego szukam u gracza" - podkreśla na klubowym portalu duński szkoleniowiec.

Piłkarka ręczna z Czarnogóry jest trzecią z nowych zawodniczek pozyskanych przez lubelski zespół, wcześniej z MKS-em związały się reprezentacyjna skrzydłowa Magda Balsam i młoda bramkarka Paulina Wdowiak, a kontrakty przedłużyły: Marta Gęga, Dominika Więckowska, Weronika Gawlik, Joanna Szarawaga, Aleksandra Rosiak, Patrycja Królikowska, Aleksandra Olek i Dagmara Nocuń.

