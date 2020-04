Cezary Wilk dla Interii o wznowieniu sezonu w Primera Division: "Za wcześnie by mówić o konkretnych datach". Wideo WIDEO |

Co jakiś czas do mediów przedostaje się informacja, chęć negocjacji jakiegoś prezesa klubu, działacza lub zawodnika odnośnie terminu wznowienia rozgrywek. Sytuacja tutaj jest jednak bardzo poważna i mimo spadającej liczby zgonów jest kompletnie za wcześnie, by ludzie na poważnie wrócili do rozmów o futbolu. Piłka nożna jest teraz na dalekim planie i trochę potrwa zanim Hiszpania wróci do gry - mówi w rozmowie z Interią były zawodnik m.in Deportivo La Coruna i Realu Saragossa Cezary Wilk.