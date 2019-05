Michał Probierz (Cracovia): Udało się zdobyć małe mistrzostwo świata. Wideo

- Z perspektywy czasu można powiedzieć, że udało nam się zdobyć małe mistrzostwo świata - powiedział trener Cracovii Michał Probierz. "Pasy" zajęły czwarte miejsce w Ekstraklasie i zagrają w eliminacjach Ligi Europy. - Wyrwaliśmy się z dna i to jest też klasa zespołu - dodał.

- Dla mnie dużym problemem jest to, że tylu dobrych zawodników wyjeżdża i to szybko. Ekstraklasa jest odskocznią dla wielu piłkarzy i za tanio ich sprzedajemy - dodał.