Ojciec Emiliano Sali ma nadzieję, że ciało syna zostanie szybko wydobyte. Wideo

Znaleziono ciało we wraku zaginionej dwa tygodnie temu nad kanałem La Manche awionetki, na której pokładzie znajdowali się nowy piłkarz Cardiff City Emiliano Sala oraz pilot David Ibbotson. "Mam nadzieję, że ciało mojego syna zostanie szybko wydobyte i dowiemy się, co się stało" - powiedział Horacio Sala, ojciec Emiliano.

Wrak samolotu znalazła w niedzielę prywatna firma detektywistyczna. Operacja została sfinansowana ze środków prywatnych. "Chciałbym podziękować wszystkim piłkarzom, którzy wpłacili pieniądze, ponieważ to było kosztowne przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali" - stwierdził Horacio Sala.

Sala, czołowy napastnik ligi francuskiej, przeszedł z FC Nantes do Cardiff City za 17 mln euro. 21 stycznia Argentyńczyk leciał z Francji, aby dołączyć do klubu z Walii.