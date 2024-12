Polski piłkarz nie mógł złapać oddechu i trafił do szpitala. Wiadomo, co z jego zdrowiem

Bardzo niepokojąco wyglądały wydarzenia z sobotniego popołudnia we włoskiej Serie A. Podczas meczu Torino - Bologna w pierwszym składzie gospodarzy wybiegł Sebastian Walukiewicz. Obrońca reprezentacji Polski występ skończył po nieco ponad 30 minutach gry, a boisko opuszczał na noszach. Miał problemy z oddychaniem i trafił prosto do szpitala. Teraz włoskie media informują, co ze zdrowiem polskiego zawodnika.