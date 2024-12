Fenomenalne wieści z Włoch. Wczesny prezent świąteczny dla reprezentanta Polski

Kacper Urbański z pewnością nie spędza w tym sezonie tyle czasu na boisku, ile sam by sobie życzył. Jego pracodawca, Bologna FC, jest jednak przekonany o wielkim talencie reprezentanta Polski i zamierza budować na nim swoją przyszłość. Nie są to wyłącznie czcze słowa, bo poszły za nimi czyny, które Włosi przekazali światu w środowe popołudnie. Coraz więcej wskazuje na to, że utalentowany pomocnik spędzi na Półwyspie Apenińskim znaczną część swojej kariery.