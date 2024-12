Potężne problemy Nicoli Zalewskiego. Trener odpowiada. Otwarta deklaracja

Nicola Zalewski w trwający sezon wchodził z dużą niepewnością odnośnie tego, co wydarzy się w przyszłości. Polak od 1 lipca 2024 roku miał bowiem już tylko niecałe 12 miesięcy ważnego kontraktu, co sprawiało, że w klubie pojawiła się spora nerwowość odnośnie sytuacji Zalewskiego. Nasz kadrowicz dostawał oferty transferowe, ale je odrzucał, co nie podobało się pionowi sportowemu AS Roma. Ten bowiem chciał wahadłowego spieniężyć.

