Bunt przeciw Lewandowskiemu. Sensacyjne wieści nadeszły nagle. Burza w Barcelonie

Robert Lewandowski na starcie tego sezonu imponował genialną skutecznością , nawiązującą jeszcze do jego najlepszych występów z czasów gry w barwach Bayernu Monachium. W premierowych 11 kolejkach La Liga kapitan reprezentacji Polski trafiał do siatki aż 14-krotnie, popisując się między innymi hat-trickiem w spotkaniu z Deportivo Alaves czy dubletem w starciu z Realem Madryt.

Tak było w przegranym 0:1 spotkaniu z Deportivo Alaves, tak było i w sobotę na Stadionie Olimpijskim podczas rywalizacji z Atletico Madryt. A koszmarne pudło Roberta Lewandowskiego z 76. minuty , gdy nie potrafił skierować piłki do siatki stojąc kilka metrów od bramki, odbiło się naprawdę szerokim echem.

FC Barcelona. Gorąco wokół Roberta Lewandowskiego. Zaskakująca wiadomość z Hiszpanii

W Barcelonie toczy się pewna debata na temat Roberta Lewandowskiego - którą Polak uciszał swoim druzgocącym początkiem sezonu - głównie ze względu na jego wiek. Są tacy, którzy uważają, że najlepiej byłoby zakończyć współpracę tego lata i pozyskać napastnika z wielkim nazwiskiem, jeśli jest to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Inni uważają natomiast, że podpisane umowy muszą być respektowane i że trudno będzie sprowadzić snajpera na takim poziomie

"Sport" podkreśla przy tym jednak, że trener Hansi Flick ślepo ufa Robertowi Lewandowskiemu , a klub mimo wszystko generalnie szanuje go za wielki profesjonalizm i notowane liczby. Oczekuje jednak odpowiedniej reakcji na ostatnie występy.

Dziennikarze na Półwyspie Iberyjskim zaznaczają przy tym także, że Polak jest o krok od zagwarantowania sobie automatycznego przedłużenia kontraktu o kolejny rok z związku z liczbą rozegranych przez siebie meczów. - J eśli nie dozna kontuzji, zrobi to w lutym , ponieważ osiągnie 60 procent meczów, które musi rozegrać. Sam chce kontynuować grę w Barcelonie i wygląda na silnego - czytamy.