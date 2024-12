Kolejne problemy Nicoli Zalewskiego w Rzymie. Zupełnie pominięty

Szalone miesiące Nicoli Zalewskiego

Nicoli Zalewskiemu musi się wydawać, że bieżący sezon trwa już co najmniej kilkanaście miesięcy. W tym czasie w jego karierze wydarzyło się bowiem nad wyraz dużo. Dopóki AS Roma prowadził Jose Mourinho, reprezentant Polski był niekwestionowanym członkiem wyjściowego składu. Stracił to miejsce wraz z przybyciem Daniele de Rossiego w styczniu. Aż do końca kampanii 22-latkowi zdarzało się jednak rozegrać dobre spotkanie i wydawało się, że niebawem na dobre wróci do łask trenera. Tak się jednak nie stało. Pod koniec okienka "Giallorossi" zamierzali sprzedać Zalewskiego do Galatasaray SK. Piłkarz postawił weto, czym rozwścieczył dyrektorów. Ci wykluczyli go ze składu, ale po kilku tygodniach cofnęli swoją decyzję. Kością niezgody jest kontrakt piłkarza, który wygasa wraz z końcem bieżącej kampanii. Ostatecznie przywrócono go do życia drużyny z nadzieją, że zdecyduje się podpisać nową umowę.