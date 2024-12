Trafił do siatki w 21. minucie. Celebrował to przykładając palec do ust, jakby chcąc uciszyć krytyków. Część osób zgromadzonych na trybunach zareagowała na gola kontrowersyjnie, wykonując salut rzymski. Kilkukrotnie fani wykrzyczeli za spikerem nazwisko strzelca, choć to akurat standardowa praktyka na włoskich boiskach.