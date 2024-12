Jerzy Dudek prezesem PZPN? Padła deklaracja. Uderzył w polskich piłkarzy

W ostatnim czasie pojawiały się jednak głosy, że Kulesza nie może być pewny drugiej kadencji, ale na razie i tak jest faworytem do zwycięstwa w wyborach. Kto będzie jego rywalem? W mediach przewija się możliwy powrót Zbigniewa Bońka , czy też start Marka Koźmińskiego . Dość niespodziewanie w kręgu możliwych kontrkandydatów Kuleszy pojawiło się również nazwisko... Jerzego Dudka . Były reprezentant Polski wyraził zaintrygowanie pracą w PZPN w rozmowie z TVP Sport.

Jerzy Dudek o pracy w PZPN. Jasne stanowisko legendy

Golkiper, który występował m.in. w Liverpoolu i Realu Madryt zapytany wprost, czy chciałby zostać prezesem PZPN, stwierdził, że praca w związku może być pewną opcją na przyszłość. " Praca w związku jest atrakcyjna i prestiżowa - to już najwyższy szczebel. Intryguje mnie i może okazać się sposobem na przyszłość " - powiedział 51-latek. Zaznaczył również, kto jego zdaniem był najlepszym prezesem PZPN.

Najlepszym prezesem federacji ostatnich lat był Zbyszek Boniek. Zrobił z niej dobrze funkcjonującą, poukładaną korporację. Nim został szefem związku, ileś wyborów przegrał, jego droga na to stanowisko była długa. Musiał zjednać sobie ludzi, za nazwisko nikt tej funkcji nie da.

W rozmowie nie mogło zabraknąć również tematu reprezentacji Polski. Kadra Michała Probierza nie notuje w ostatnim czasie najlepszych wyników, co i tak jest dość łagodnym określeniem. Dudek wrócił do sytuacji, która miała miejsce po wysokiej porażce z Portugalią w Lidze Narodów. Choć biało-czerwoni przegrali 1:5, Nicola Zalewski i Piotr Zieliński z uśmiechem robili sobie zdjęcia z Cristiano Ronaldo, co wielu kibicom się nie spodobało.