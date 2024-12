Matty Cash wreszcie to zrobił, Polacy na to czekali. Jasna zapowiedź piłkarza

Matty Cash nie cieszy się zaufaniem selekcjonera Michała Probierza. W rozmowie z Viaplay prawy obrońca podkreślił jednak, że chce jak najszybciej wrócić do reprezentacji Polski .

Matty Cash rok bez gry w reprezentacji Polski

Trudno jednoznacznie ocenić sytuację Matty'ego Casha. Prawy obrońca może liczyć na pewne miejsce w Aston Villi, jednym z czołowych klubów Premier League. Trener Unai Emery mu ufa, czasem wystawiając go nawet wyżej, jako skrzydłowego. W trakcie mijającego roku Cash miał jednak sporo problemów ze zdrowiem, przez które opuścił wiele spotkań. Nie ulega jednak wątpliwości, że ma wystarczające umiejętności, by być podstawowym zawodnikiem w najsilniejszej lidze świata, jaką bez wątpienia jest Premier League.

Cash z życzeniami świątecznymi. "Do zobaczenia w marcu"

Jednym z głównych zarzutów w kierunku prawego obrońcy był brak znajomości języka polskiego. Chociaż Cash już ponad trzy lata temu zadebiutował w kadrze biało-czerwonych, wciąż nie korzysta z naszego języka. 27-latek udzielił krótkiego wywiadu platformie streamingowej Viaplay, w której zwrócił się do fanów nad Wisłą. "Dzień dobry, wesołych świąt" - powiedział z uśmiechem. Później - już w języku angielskim - dodał też: "Życzę wam najlepszych świąt i do zobaczenia w marcu" .

To jasne przesłanie, z którego wynika, iż piłkarz Aston Villi zamierza walczyć o powrót do reprezentacji Polski. W marcu czekają ją pojedynki z Litwą i Maltą w ramach eliminacji do mistrzostw świata.