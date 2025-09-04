Magiczny gol Matty'ego Casha! Huknął jak z armaty, Polska dostała drugie życie [WIDEO]
Reprezentacja Polski długo była jedynie tłem dla Holendrów w meczu eliminacji mistrzostw świata w Rotterdamie. Nadzieja gasła, z boiska zeszli Lewandowski i Zieliński, tymczasem... wyrównanie dał nam Matty Cash, popisując się kapitalnym uderzeniem. Jak miało się okazać - było to trafienie na wagę punktu.
Drużyna Jana Urbana w Rotterdamie rozgrywała prawdopodobnie najtrudniejszy mecz całych eliminacji. Mało kto w starciu z Holendrami dawał jej jakiekolwiek szanse, a gdy w pierwszej połowie gospodarze objęli prowadzenie, nadzieja niemal całkowicie zgasła.
Wydawało się, że gdy w drugiej połowie selekcjoner zdecydował się zdjąć z boiska Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego szanse na strzelenie choćby jednego gola stały się minimalne. Tymczasem sprawy w swoje ręce wzięli inni. Bohaterem został Matty Cash, który popisał się genialnym uderzeniem z dystansu w 80. minucie.
Tuż po strzeleniu bramki "Biało-Czerwoni" chcieli pójść za ciosem, raz za razem sunąc na bramkę młodego Barta Verbruggena. Ostatecznie więcej goli już nie padło.