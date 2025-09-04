Drużyna Jana Urbana w Rotterdamie rozgrywała prawdopodobnie najtrudniejszy mecz całych eliminacji. Mało kto w starciu z Holendrami dawał jej jakiekolwiek szanse, a gdy w pierwszej połowie gospodarze objęli prowadzenie, nadzieja niemal całkowicie zgasła.

Wydawało się, że gdy w drugiej połowie selekcjoner zdecydował się zdjąć z boiska Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego szanse na strzelenie choćby jednego gola stały się minimalne. Tymczasem sprawy w swoje ręce wzięli inni. Bohaterem został Matty Cash, który popisał się genialnym uderzeniem z dystansu w 80. minucie.

Rozwiń

Tuż po strzeleniu bramki "Biało-Czerwoni" chcieli pójść za ciosem, raz za razem sunąc na bramkę młodego Barta Verbruggena. Ostatecznie więcej goli już nie padło.