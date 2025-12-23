Trudne chwile w rodzinie Leo Messiego. Siostra piłkarza miała poważny wypadek
Leo Messi przeżywa trudne rodzinne chwile - jego siostra Maria Sol poważnie ucierpiała w wypadku samochodowym w Miami, doznając licznych poparzeń i uszkodzenia kręgosłupa. Jej stan wymaga długiej rehabilitacji, a zaplanowany pierwotnie na styczeń ślub kobiety w rodzinnym Rosario musiał zostać przełożony.
Leo Messi od lat podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina i bliskie relacje z najbliższymi. Nic więc dziwnego, że z niecierpliwością oczekiwał ślubu swojej siostry Marii Sol, zaplanowanego na początek stycznia w rodzinnym Rosario. Cała rodzina Messich miała uczestniczyć w uroczystości, a Maria Sol miała poślubić Juliana "Tuli" Arellano, członka sztabu szkoleniowego drużyny Inter Miami do lat 19. Niestety, radość i ekscytacja zamieniły się w dramat, ponieważ wypadek uniemożliwił kobiecie stanie na ślubnym kobiercu w zaplanowanym terminie.
Siostra Leo Messiego miała wypadek. Poważne obrażenia
Maria Sol Messi doznała poważnych obrażeń w wypadku samochodowym w Miami. Jak podał argentyński dziennikarz Angel de Brito, 32-latka prowadziła samochód, gdy nagle straciła nad nim kontrolę i uderzyła w ścianę. W wyniku zdarzenia doznała przemieszczenia kręgów, licznych poparzeń oraz złamań w stopie i nadgarstku. Choć jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, wymaga długiego okresu rehabilitacji, który już rozpoczęła w Rosario. Jej matka, Celia Cuccittini, potwierdziła, że Maria Sol zasłabła za kierownicą, co doprowadziło do wypadku, i że oparzenia oraz obrażenia kręgosłupa są trudne do leczenia.
Siostra Leo Messiego, która pracuje jako projektantka odzieży i przez jakiś czas mieszkała w Hiszpanii, wróciła do Argentyny, by rozwijać własne projekty. Ślub z Julianem Arellano, pierwotnie planowany na 3 stycznia, został w związku z wypadkiem przełożony. Cała rodzina Messich, w tym sam Leo Messi, musi teraz zmierzyć się z trudnym okresem i wspierać Marię Sol w powrocie do zdrowia.