Leo Messi od lat podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina i bliskie relacje z najbliższymi. Nic więc dziwnego, że z niecierpliwością oczekiwał ślubu swojej siostry Marii Sol, zaplanowanego na początek stycznia w rodzinnym Rosario. Cała rodzina Messich miała uczestniczyć w uroczystości, a Maria Sol miała poślubić Juliana "Tuli" Arellano, członka sztabu szkoleniowego drużyny Inter Miami do lat 19. Niestety, radość i ekscytacja zamieniły się w dramat, ponieważ wypadek uniemożliwił kobiecie stanie na ślubnym kobiercu w zaplanowanym terminie.

Historyczny wyczyn Messiego: dwa MVP z rzędu w MLS. WIDEO © 2025 Associated Press

Siostra Leo Messiego miała wypadek. Poważne obrażenia

Maria Sol Messi doznała poważnych obrażeń w wypadku samochodowym w Miami. Jak podał argentyński dziennikarz Angel de Brito, 32-latka prowadziła samochód, gdy nagle straciła nad nim kontrolę i uderzyła w ścianę. W wyniku zdarzenia doznała przemieszczenia kręgów, licznych poparzeń oraz złamań w stopie i nadgarstku. Choć jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, wymaga długiego okresu rehabilitacji, który już rozpoczęła w Rosario. Jej matka, Celia Cuccittini, potwierdziła, że Maria Sol zasłabła za kierownicą, co doprowadziło do wypadku, i że oparzenia oraz obrażenia kręgosłupa są trudne do leczenia.

Siostra Leo Messiego, która pracuje jako projektantka odzieży i przez jakiś czas mieszkała w Hiszpanii, wróciła do Argentyny, by rozwijać własne projekty. Ślub z Julianem Arellano, pierwotnie planowany na 3 stycznia, został w związku z wypadkiem przełożony. Cała rodzina Messich, w tym sam Leo Messi, musi teraz zmierzyć się z trudnym okresem i wspierać Marię Sol w powrocie do zdrowia.

Lionel Messi Minas Panagiotakis AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Leo Messi Chris ARJOON / AFP AFP