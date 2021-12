Pobicie Emrelego to temat numer jeden w tamtejszych mediach sportowych. Cavadov to 57-krotny reprezentant Azerbejdżanu, jeden z najlepszych piłkarzy tego kraju w ostatniej dekadzie. Po tym, jak usłyszał o pobiciu Emrelego był zbulwersowany.

- Bez względu na to, jak dobrzy jesteśmy na boisku, zawsze jesteśmy dla kibiców obcy. Jak można rościć sobie prawo do osądzania piłkarza, który na początku sezonu sam ciągnął drużynę? Strzelił tak wiele ważnych bramek. Jeśli Mahir w ogóle by nie strzelał, to zgodnie z ich logiką powinni byli go zabić? To jest dzicz - mówił Javadov portalowi azerispor.com.

Reklama

"Zhańbili swój kraj"

Piłkarz nie uważa, że to wstyd dla całej Polski, ale oczekuje, że jej odpowiednie organy znajdą chuliganów i pociągną ich do odpowiedzialności.

- Nie chciałbym mówić o całej Polsce. Ci ludzie po prostu muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Przywódcy kraju muszą podjąć środki, i to twarde. Tacy ludzie hańbią swój kraj takimi działaniami. W końcu teraz wszyscy będą o tym mówić - powiedział były piłkarz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia skazana na spadek? "Niektórzy dopiero wtedy przejrzeliby na oczy, gdy..." WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Reprezentant Azerbejdżanu nie wyobraża sobie, żeby Emreli grał dalej w Legii.



- Mahir jest zawodnikiem, do którego kibice nie powinni mieć żadnych pretensji. Zdecydowanie musi teraz opuścić Legię. Im dłużej tam zostanie, tym bardziej będzie to wywierało presję na całą jego karierę. Czas pokazał, że Legia nie jest drużyną, której potrzebuje. Zdobywa punkty, stwarza szanse, próbuje, a wokół niego tkane są jakieś gry, wywierają na niego presję, a potem chcą, aby strzelił jeszcze więcej. Gdzie są pozostali gracze Legii? Nie ma już pretensji do nikogo innego. Mahir musi odejść z Legii nie z powodu tego ataku na niego czy ostatniego miejsca w tabeli, ale z powodu sytuacji, która się wokół niego wytworzyła . Odnosi się wrażenie, że tylko od niego wymagany się skuteczności. Jaki piłkarz-cudzoziemiec chciałby lub mógł grać po takim ataku? Ten incydent będzie w jego głowie przez chwilę. W takiej sytuacji lepiej "złapać się za nogę" i nie grać - radzi koledze Javadov.

Asz