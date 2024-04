Dariusz Szpakowski na zawsze pozostanie jedną z największych ikon polskiej piłki nożnej. Udało mu się to, prezentując swoje nadzwyczajne umiejętności komentatorskie. Dziennikarz z pewnością chciałby spuentować swoją wybitną karierę, komentując udany turniej reprezentacji Polski. Po mistrzostwach świata w Katarze Szpakowski ogłosił, że dla niego był to ostatni mundial w karierze. - Rozmawialiśmy o tym, że to moje ostatnie mistrzostwa świata. Czas robi swoje i nie ma sensu przeciągać tego na siłę. Żegnam się z mundialami i spróbuję nie zawieść pana Marka, a przede wszystkim telewidzów, bo to dla nich wszyscy pracujemy - mówił w rozmowie z "TVP Sport" przed finałem tamtego turnieju. Reklama

Szpakowski pożegnał się z mundialami

Szpakowski zaznaczał jednak, że "nie żegna się całkowicie", co dawało nadzieję na to, że 72-latka będziemy mogli także usłyszeć podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Takiej pewności nikt jednak nie miał, a zmiany na stanowiskach dyrektorskich w redakcji z pewnością mogły jedynie wątpliwości pogłębić. Można przypuszczać, że wybitny komentator czekał na to, co wydarzy się z reprezentacją Polski, która o awans na ten turniej musiała walczyć w meczach barażowych.

Sam Szpakowski miał okazję "przypilnować" tego, aby Polska na tym turnieju zagrała. Dziennikarz TVP Sport bowiem poleciał do Cardiff, aby komentować mecz Polski z Walią w ramach finału naszej ścieżki barażowej. Komentator razem z kadrą prowadzoną przez Michała Probierza dotarł do rzutów karnych, gdzie emocje sięgnęły zenitu. Ostatecznie kluczowa okazała się interwencja Wojciecha Szczęsnego, który nie pierwszy raz w karierze uratował Biało-Czerwonych, a w tym przypadku dodatkowo zapewnił awans na Euro.

Szpakowski gwiazdą TVP Sport na Euro 2024

Wraz z awansem reprezentacji Polski na turniej w Niemczech jasne stało się także, że jeden z meczów naszej kadry musi przypaść Dariuszowi Szpakowskiemu, który będzie oczywiście jedną z największych gwiazd redakcji TVP Sport na tym turnieju. Poznaliśmy już rozpiskę komentatorów na turniej. Okazuje się, że Szpakowskiemu przypadnie komentowanie spotkania między Polską i Austrią 21 czerwca o godzinie 18:00. Jego współkomentatorem będzie były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski. Reklama

Dodatkowo Szpakowski na pewno wspólnie z Mielcarskim skomentuje także finał turnieju. To oczywiście nie koniec. Ten duet będzie także obecny podczas hitowego meczu fazy grupowej między Hiszpanią i Chorwacją. Warto przypomnieć, że TVP Sport na czas turnieju w Niemczech do grona ekspertów dołączyli także byli wybitni kadrowicze. W skład redakcji na ten okres wchodzić będą: Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek oraz Łukasz Fabiański, a więc filary drużyny, która na Euro 2016 dotarła do ćwierćfinału.

Iwona Lewandowska i Dariusz Szpakowski / Piętka Mieszko / AKPA

Dariusz Szpakowski udzielił nam wywiadu po finale MŚ w Katarze, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję / Michał Białoński / INTERIA.PL