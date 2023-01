Śmiertelnie smutny przełom roku

Niby wiemy, że każdego z nas to kiedyś czeka, ale śmierć zawsze zaskakuje i boli, zwłaszcza tych, którzy zostają. Przychodzi też za wcześnie... Dotyczy to nawet Pelego , który odszedł w wieku 82 lat i od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą. Wiadomości te są dla mnie tym bardziej przykre, że z każdym z tych zawodników wiążą mnie pewne osobiste wspomnienia.

Po śmierci Brazylijczyka przetoczyła się dyskusja kto był/jest najwybitniejszym piłkarzem wszechczasów: Pele czy Maradona , a może Leo Messi ? Jeśli musiałbym wybierać, to byłby ktoś z dwójki tych, którzy już odeszli. Spotkania z ich udziałem oglądałem przed telewizorem na stojąco, bo z emocji nie byłem w stanie usiedzieć ani sekundy. Z Maradoną miałem nawet okazję zagrać na tym samym turnieju (Meksyk 86'). Pod względem emocji, którymi obaj emanowali, nie mieli sobie równych. Messiego podziwiamy za niezwykły talent, ale zarówno Pele, jak i Maradona, oprócz genialnych umiejętności, mieli w sobie niezwykłą, naturalną ekspresję - ich radość była euforyczna i zaraźliwa, smutek zaś śmiertelnie przygnębiający . To była czysta spontaniczność, jakieś niewytłumaczalne natchnienie.

Kiedy w piątek usłyszałem o śmierci Viallego, trwało to chwilę, zanim ta informacja do mnie dotarła. I ten wiek - 58 lat... Z reprezentantem Włoch spotkałem się na boisku, kiedy w 1985 roku graliśmy przeciwko sobie w Chorzowie. Dla mnie ten mecz był szczególny i prawdopodobnie jeden z najlepszych spośród 63 spotkań rozegranych w reprezentacji Polski. Strzeliłem wówczas zwycięskiego gola, a przecież ekipa Italii była wtedy mistrzem świata. Mówiło się o tym meczu, że to rewanż za przegrany półfinał w mundialu 82'. W każdym razie Vialli był wtedy młodym, dopiero wchodzącym do tej drużyny napastnikiem, na boisku pojawił się jakiś kwadrans przed końcem. I był to jego debiut w dorosłej kadrze.