Legia zgłosiła się po gwiazdę Ekstraklasy. Miliony leżą na stole

Rafał Sierhej

Legia Warszawa wciąż poszukuje wzmocnienia swojej kadry, aby stworzyć jak najlepsze warunki pracy dla Edwarda Iordanescu. Jak się okazuje, w tym momencie klub chce sprowadzić ofensywnego gracza. Według Sebastiana Staszewskiego "Wojskowi" chcą u siebie Capitę z Radomiaka Radom. Zespół z Radomia oczekuje wielkich pieniędzy.

Legia Warszawa i jej kibice z pewnością tęsknią za tytułem mistrzów Polski. Zespół ze stolicy naszego kraju ostatni raz w rozgrywkach naszej Ekstraklasy triumfował w sezonie 2020/2021. To zdecydowanie zbyt długi czas oczekiwania, co powoli daje się odczuć w Warszawie i oczekiwaniach kibiców.

Ten sezon Legia rozpoczęła mocno przeciętnie. O ile pierwsze mecze w eliminacjach do europejskich pucharów nie stanowiły wyzwania, o tyle walka o punkty w Ekstraklasie i połączenie tego z rywalizacją o awans do europejskich pucharów już takie łatwe nie jest, co widać po tabeli.

Legia chce Capitę. Wielkie pieniądze

Legia w czterech rozegranych spotkaniach PKO Ekstraklasy zdobyła siedem punktów, co daje jej piąte miejsce za: Wisłą Płock (13 oczek w pięciu meczach), Cracovią (10 punktów), Górnikiem Zabrze (9 punktów) oraz Jagiellonią Białystok (9 punktów w czterech meczach). Ekipy z Białegostoku i Warszawy mają po jednym zaległym meczu.

W stolicy wciąż myślą o wzmocnieniu kadry. Według Sebastiana Staszewskiego Legia Warszawa wzięła na celownik Capitę z Radomiaka Radom. Problemem mogą być jednak pieniądze. "Legia Warszawa wciąż interesuje się Capitą. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyła się przynajmniej jedna rozmowa Legii z Radomiakiem Radom na temat transferu. Problemem jest cena, bo Radomiak oczekuje 1,5 mln euro. Były też dwie oferty z Turcji, ale obie zostały odrzucone" - czytamy.

23-letni Angolczyk do Radomiaka trafił w sierpniu 2024 roku, wówczas zamienił on portugalską Estrelę Amadora na ekipę z Radomia. Od tego momentu zagrał w Radomiaku w 21 meczach, w których strzelił osiem goli i raz asystował. W tym sezonie już dwukrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

