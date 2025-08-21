Włosi już wiedzą, złe wieści dla Zielińskiego. Inter Mediolan pewny swego

Inter Mediolan ma za sobą pełną niedosytu kampanię 2024/2025. Walkę o mistrzostwo kraju "Nerazzurri" przegrali o jeden mały punkt z ekipą Napoli, w Pucharze Włoch odpadli w półfinale, a w Superpucharze Italii oraz Lidze Mistrzów przegrali dwie potyczki finałowe. Taki splot okoliczności miał prawo zaboleć.

Teraz przed zespołem z Lombardii nowe otwarcie - nim jednak Inter rozpocznie swoje występy chociażby w Serie A, włodarze klubu chcą doprowadzić do pewnej przebudowy składu. Z Parmy pozyskano już Ange-Yoana Bonny'ego, a teraz kolejne wzmocnienie jest już praktycznie przypieczętowane.

Inter Mediolan ściąga Andy'ego Dioufa. To nowy rywal dla Piotra Zielińskiego

Jak bowiem informuje włoska redakcja Sky Sports IM oraz RC Lens doszły do ustnego porozumienia w kwestii transferu Andy'ego Dioufa, 22-letniego środkowego pomocnika, który zresztą również miał ustalić z drużyną ze Stadio Giuseppe Meazza warunki indywidualne.

Transakcja jest praktycznie sfinalizowana

Przenosiny Dioufa - który ma kosztować Inter około 25 mln euro - komplikuje do pewnego stopnia sytuację Piotra Zielińskiego, dla którego Francuz będzie nowym konkurentem w walce o pierwszy skład.

"Zielu" ma tutaj niełatwą "pozycję startową", bowiem w ostatnim czasie nie oszczędzały go kontuzje - w połowie sierpnia rozegrał on pierwszy od trzech miesięcy mecz, otrzymując od trenera 30 minut na boisku podczas sparingu z Olympiakosem Pireus.

Inter Mediolan zacznie grę w Serie A od meczu z Torino

Inter swój kolejny mecz - inaugurujący zmagania w Serie A - rozegra dokładnie 25 sierpnia, mierząc się na własnym terenie z Torino. Pierwszy wielki hit z udziałem "Nerazzurrich" we włoskiej ekstraklasie nadejdzie w połowie września - wtedy to zagrają oni z turyńskim Juventusem.

Piotr Zieliński JOSE SALGUEIRO AFP

