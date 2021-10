Pisaliśmy jakiś czas temu o konflikcie wewnątrz biało-niebieskiej rodziny III-ligowego obecnie Bałtyku Gdynia. Całość zagadnienia została przez nas wyczerpująco opisana. Chodziło o wiele spraw m.in. o wzajemne roszczenia SKS Bałtyk (podmiotu prowadzącego drużynę seniorów) i Akademii Piłkarskiej Bałtyku (gdzie trenuje ponad 300 młodych adeptów futbolu, najwięcej w Gdyni). Nieporozumienia dotyczyły ekwiwalentu za piłkarzy, którzy przeszli do "dorosłego" Bałtyku, który usiłował to zobowiązanie skompensować naliczając "płatność" za bezprawne ponoć używanie herbu. Strony szły na zwarcie, jednak ostatecznie przy pośrednictwie największego mecenasa Bałtyku, którym jest Miasto Gdynia oraz podlegającemu mu Gdyńskiemu Centrum Sportu udało się osiągnąć kompromis. Nie bez satysfakcji odnotowujemy fakt, że artykuł, który ukazał się na sport.interia otworzył kilka par oczu na gdyński problem i przyspieszył osiągnięcie porozumienia.

Reklama

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

"W dniu 25 października w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu doszło do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy SKS Bałtyk Gdynia a SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska.

Umowę podpisali w imieniu SKS BAŁTYK Wiceprezes Zarządu Michał Listkiewicz i Członek Zarządu Andrzej Adamczyk, natomiast ze strony BAŁTYK AP Prezes Zarządu Mariusz Puchalski i Członek Zarządu Stanisław Rajewicz.

Kluby w umowie ustaliły zasady współpracy w zakresie szeroko rozumianego procesu szkolenia zawodników obydwu klubów oraz kontynuacji szkolenia zawodników Bałtyk AP w SKS Bałtyk. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Akademia Piłkarska potwierdziła, że będzie prowadzić działalność sportową i szkoleniową wyłącznie grup dziecięcych i młodzieżowych, z wyłączeniem zespołów i ligowych rozgrywek seniorskich. W każdym letnim okienku transferowym AP zapewni możliwość kontynuacji szkolenia wszystkich zawodników najstarszego rocznika w SKS Bałtyk, dokładając przy tym wszelkich starań, w tym aktywnej rekomendacji i promocji, aby dokonywali oni właśnie takiego wyboru (po 30 czerwca każdy zawodnik amator jest wolny i może wybrać dowolny klub). Ekwiwalent za wyszkolenie każdego gracza będzie wynosił symboliczną złotówkę.

Koniec konfliktu w Bałtyku Gdynia

W przypadku późniejszego transferu definitywnego takiego zawodnika do klubu zagranicznego, Ekstraklasy, I lub II ligi, SKS Bałtyk będzie przekazywał Akademii Piłkarskiej część kwoty uzyskanej z transferu celem wsparcia szkolenia.

SKS Bałtyk z kolei udzielił Akademii Piłkarskiej zgody w postaci upoważnienia (licencji niewyłącznej) na używanie herbu klubu oraz nazwy, gdyby ta została w przyszłości zastrzeżona, dla celów związanych z działalnością statutową AP z wyłączeniem celów komercyjnych. Tym samym 300 młodych zawodników Akademii Piłkarskiej ponownie może grać z herbem Bałtyku na koszulkach.

Kluby zobowiązały się też do odstąpienia od wszelkich dotychczasowych roszczeń, co pozwoli na zakończenie postępowania Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie ekwiwalentów za zawodników, którzy przeszli z Akademii Piłkarskiej do SKS Bałtyk latem tego roku.

Kluby zadeklarowały wolę bieżącej współpracy w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw, takich jak organizowanie konferencji szkoleniowych, turniejów, treningów, działania marketingowe, konsultacje programów treningowych, udział trenerów w treningach, korzystania ze zniżek i ofert specjalnych, zapewnienie darmowego wstępu trenerom i zawodnikom Akademii Piłkarskiej na mecze ligowe organizowane i rozgrywane przez SKS Bałtyk, zapewnienie możliwości tworzenia eskort przez zawodników AP podczas meczów SKS Bałtyk, zamieszczenia informacji na oficjalnych stronach oraz na innych platformach na temat działalności i współpracy. SKS Bałtyk pozostanie wyłącznym organizatorem półkolonii letnich, zaś Bałtyk AP wyłącznym organizatorem obozów sportowych.

W kolejnych latach kluby będą podpisywać odrębne umowy, wymagane przez PZPN na mocy przepisów licencyjnych dla danego poziomu rozgrywek, w których uczestniczyć będzie SKS Bałtyk.

To długo wyczekiwana w biało-niebieskim środowisku umowa, która przywraca współpracę pomiędzy oboma klubami na właściwe tory. Dzięki niej hasło Biało-Niebieska Rodzina znowu nabiera realnego znaczenia".

Oby teraz dla zasłużonego klubu, jakim jest Bałtyk Gdynia, zaświeciło słońce. W ostatni weekend seniorzy (już z nowym trenerem, po rozstaniu z Grzegorzem Nicińskim) odnieśli pierwsze zwycięstwo w lidze po serii ośmiu meczów bez wygranej i awansowali na 16 miejsce w III-ligowej tabeli. Teraz może być już tylko lepiej.

Maciej Słomiński