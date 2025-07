Urban przemówił ws. spotkania z Lewandowskim. Wszystko już jasne

W połowie sierpnia ruszy nowy sezon La Liga, po rozpoczęciu którego już na początku września zaplanowano przerwę reprezentacyjną. Na ten moment oficjalnie nie wiadomo, czy w jej trakcie na zgrupowaniu reprezentacji Polski zawita Lewandowski. Od pamiętnego konfliktu z Michałem Probierzem do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego komunikatu ws. jego powrotu do kadry, choć selekcjonerem jest już Jan Urban.

63-latek w rozmowie z "WP SportoweFakty" bardzo tajemniczo podszedł do tego tematu. - Niech zgadnę. Czy byłem u Roberta Lewandowskiego lub, czy do niego dzwoniłem, oto chce pan zapytać? Proszę zatem przekazać, że zadał mi pan to pytanie, ale nie otrzymał odpowiedzi - wyznał po jednym z pytań dziennikarza. Mimo to Jan Urban jasno zadeklarował, że spotkanie się odbędzie, jednak media i kibice nie będą poinformowani o jego dacie i okolicznościach.