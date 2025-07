Barcelona pod ścianą, Laporta musiał interweniować. UEFA wkracza do akcji

Piłkarze FC Barcelony od kilku dni przygotowują się do sezonu 2025/26. W ostatnich dniach wiele działo się w kontekście wylotu drużyny na tournee po Azji. Pierwotnie podróż została odwołana, bo jeden z promotorów nie dotrzymał warunków umowy. Ostatecznie w piątkowe południe piłkarze mistrzów Hiszpanii wsiedli do samolotu lecącego do Japonii.

- FC Barcelona ogłasza, że pierwsza drużyna piłkarska wyrusza do Japonii, aby rozpocząć Asian Tour 2025. Stało się to po tym, jak klub i promotor rozwiązali problemy, które dwa dni temu spowodowały zawieszenie przez FC Barcelonę meczu z Vissel Kobe, który powrócił do kalendarza (27 lipca). Po zakończeniu pierwszej części touru, drużyna przeniesie się do Korei Południowej, gdzie rozegra dwa mecze z FC Seoul (31 lipca) i Daegu FC (4 sierpnia) - napisano w komunikacie.