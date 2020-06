Arjen Robben ogłosił powrót do profesjonalnej piłki. Holender będzie występował w swoim pierwszym klubie - FC Groningen.

Skrzydłowy zakończył karierę w lipcu 2019 roku, a występował m.in w: PSV Eindhoven, Chelsea, Realu Madryt i Bayernie Monachium, gdzie w sumie zdobył ponad 20 trofeów.

Teraz zamierza pomóc swojemu pierwszemu klubowi, który ma problemy związane z pandemią koronawirusa, i piłkarz wraca do grania w wieku 36 lat.



"Miałem 12 lat, kiedy zacząłem występować w akademii Groningen. Zadebiutowałem na własnym stadionie, gdy miałem 16 lat" - tłumaczył Robben w specjalnym nagraniu.



"Po dwóch latach zliczyłem transfer do Eindhoven. Po kolejnych 18 latach wracam do domu!" - dodał.



Były reprezentant Holandii zamierza pomóc pierwszemu klubowi jako piłkarz.



"Chcę zaliczyć powrót jako zawodnik FC Groningen" - stwierdził Robben.



