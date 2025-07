Turniej WTA 1000 w Montrealu stanowi dla Igi Świątek pierwszy występ od Wimbledonu. Polka przybyła do Kanady z myślą o kontynuacji świetnej serii, jaką zapoczątkowała podczas wielkoszlemowej imprezy w Londynie. Nasza reprezentantka zameldowała się w Ameryce Północnej w ubiegłą środę . Miała zatem kilka dni na zaaklimatyzowanie się do nowych warunków. Trenowała przez ten czas z różnymi tenisistkami, m.in. z Biancą Andreescu, Anastazją Pawluczenkową czy Emmą Navarro.

Po chwili 24-latka powiększyła swoją przewagę. Nie przeszkodził w tym nawet kolejny podwójny błąd serwisowy. W trakcie wymian Świątek łapała coraz lepszy rytm i dało się to zauważyć w trakcie czwartego rozdania. Wówczas nie dała żadnych szans Chince, przełamała ją do zera. Gdy Polka uzyskała już wyraźne prowadzenie - 4:0, wkradło się lekkie rozluźnienie. Guo nabrała trochę śmiałości i odrobiła jednego breaka, a potem dorzuciła drugie "oczko" na swoje konto . Raszynianka nie pozwoliła jednak przeciwniczce na całkowite zniwelowanie różnicy. Iga przypilnowała reszty przewagi do końca partii i triumfowała w niej 6:3.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od serwisu Guo. Zanosiło się na gema dla Chinki, gdyż prowadziła 40-15, ale Świątek doprowadziła do stanu równowagi. Później to Polka miała okazje na przełamanie. Przy pierwszej świetnie wybronił się Hanyu, jednak potem Iga dopięła już swego i wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron 259. rakieta świata próbowała natychmiast zniwelować różnicę. Po dobrej, głębokiej piłce pod linię końcową, pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla rywalki Igi. Przy drugiej z nich nasza reprezentantka popełniła błąd z bekhendu i na tablicy wyników zagościł rezultat 1:1 w drugiej odsłonie.

To nie był koniec festiwalu przełamań. W następnym rozdaniu zobaczyliśmy kolejne okazje dla returnującej. Tym razem to Guo wyrzuciła piłkę przy drugim break poincie i mistrzyni Wimbledonu ponownie znalazła się z przodu. Świątek jako pierwsza zdołała utrzymać swoje podanie w drugiej partii, choć nie obyło się bez problemów. Źle rozpoczęła gema, po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 0-30 z jej perspektywy. Ostatecznie wygrała rywalizację na przewagi. To był kluczowy moment dla dalszych losów spotkania. Polka złapała świetny rytm i nie oddała rywalce już ani jednego "oczka" do końca pojedynku. W trzech ostatnich gemach wygrała aż 12 z 13 punktów. Ostatecznie raszynianka triumfowała 6:3, 6:1 po 72 minutach gry. O awans do 1/8 finału powalczy z Anastazją Pawluczenkową lub Evą Lys.