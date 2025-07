Mirra Andriejewa pokonana, zaskoczenie w Montrealu. Numer 5 już za burtą

W żadnym z tegorocznych turniejów Wielkiego Szlema Mirra Andriejewa nie znalazła się w najlepszej czwórce - w Melbourne odpadła w czwartek rundzie, w Paryżu i Londynie - w ćwierćfinale. A mimo to jest piąta na świecie, na co duży wpływ miały jej dwa tytuły w turniejach rangi WTA 1000 - w Dubaju i Indian Wells. I co ważniejsze - w obu po drodze pokonała Igę Świątek.