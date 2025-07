Mistrzowie Polski już wiedzą. Schody dopiero się zaczną. Wielkie firmy na drodze do raju

Lech Poznań pewnie awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zmierzą się w niej z Crveną zvezdą Belgrad. Jeśli podopieczni Niels Frederiksena pokonają mistrzów Serbii to czeka ich już tylko jeden krok do upragnionej fazy ligowej najbardziej prestiżowych rozgrywek. Z kim się zmierzą? Znani są potencjalni rywale poznańskiego zespołu. Łatwo już było.