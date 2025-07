Iga Świątek krótki czas gry na trawie z sezonu 2025 zapamięta na całe swoje życie. Być może to, co wydarzyło się w tym roku na tej nawierzchni, odmieni karierę naszej gwiazdy w najbliższej przyszłości. Świątek bowiem najpierw pierwszy raz w seniorskiej karierze awansowała do finału na trawie - w Bad Homburg, a kilka tygodni później Polka również pierwszy raz w karierze wygrała Wimbledon.

Czasu na świętowanie nie było zbyt wiele. Nasza gwiazda w przeciwieństwie do Aryny Sabalenki, nie zdecydowała się odpuścić rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Montrealu. W Kanadzie do zdobycia ma bowiem po pierwsze kolejny tytuł, po drugie także bardzo cenne punkty do rankingu WTA, w którym z pewnością chciałaby przed US Open nieco mocniej nacisnąć na Białorusinkę.

Świątek znów na korcie. Wcześniej pracowała w Warszawie

Losowanie drabinki było dla naszej gwiazdy łaskawe. W pierwszej rundzie Iga miała oczywiście wolny los, a w drugiej mierzyła się z Chinką Guo, która wcześniej musiała przebrnąć przez kwalifikacje. Niżej notowana rywalka próbowała się postawić, ale ostatecznie wystarczyło to na ugranie ledwie czterech gemów i Świątek w nieco ponad godzinę zapewniła sobie awans do trzeciej rundy.

- Przygotowałam się do tego meczu taktycznie tak, jak do każdego innego meczu. Moja przeciwniczka wcześniej zagrała bardzo dobry mecz pierwszej rundy, więc dostałam trochę danych, ale przede wszystkim chciałam skupić się na sobie i dostosować do nawierzchni. To był mój pierwszy mecz na korcie twardym, więc najpierw chciałam się skupić na tym, żeby trafiać piłką w wyznaczone pole - rozpoczęła na gorąco na korcie Polka.

- To był naprawdę dobry czas. Miałam trochę chwil, żeby pocelebrować wygraną w Wimbledonie i wrócić do pracy w Warszawie, ale w trochę innych warunkach, więc jestem zadowolona, że mogłam tu przylecieć nieco wcześniej. Czuję, że każdego dnia wykonuję mały progres, to najlepsze, co możesz mieć na początku swingu. Chcę to po prostu utrzymać - zakończyła. W trzeciej rundzie Iga zagra z Evą Lys lub Anastazją Pawluczenkową.

