Media: Hit Ligi Mistrzów dla Marciniaka. Spotka się z kadrowiczem Probierza

Powoli kończy się trudny 2024 rok dla Szymona Marciniaka . Jeszcze w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów na Polaka wylało się wiadro pomyj w związku z kontrowersyjną decyzją w Madrycie. Płocczanin nie uznał bramki dla Bayernu, która mogła dać Bawarczykom awans do finału rozgrywek, odgwizdując spalonego przed potencjalną analizą VAR. Konsekwencje? Dotkliwe, bo podczas Euro 2024 obszedł się smakiem i nie poprowadził konfrontacji decydującej o tytule.

Szymon Marciniak sędzią meczu Jakuba Kiwiora w Lidze Mistrzów

Na szczęście arbiter wychodzi na prostą. Najlepszym na to dowodem była nienaganna postawa w Paryżu. 6 listopada PSG uległo na własnym obiekcie Atletico Madryt 1:2, a Polaka chwalili między innymi internauci w mediach społecznościowych . UEFA teraz przyznała Szymonowi Marciniakowi kolejne ciekawie zapowiadające się spotkanie. Płocczanin za kilkanaście dni zawita z gwizdkiem do Lizbony na konfrontację niepokonanego Sportingu CP z Arsenalem .

Mecz zapowiada się emocjonująco. Portugalczycy w Champions League są jak na razie niepokonani. Ostatnio zresztą odprawili z kwitkiem Manchester City. Przyjezdni potrzebują z kolei punktów, by awansować do czołowej ósemki. W potyczce weźmie udział Jakub Kiwior. Polacy liczą na to, że obrońca podniesie się z ławki rezerwowych. W ostatnim czasie niestety bywa z tym różnie.