Problem Feio, na konferencji padło to wprost. "Codziennie słyszę, że..."

Kapuadi rozchwytywany. Feio niebawem straci kluczowego gracza?

W pewnej chwili szkoleniowiec podczas spotkania z dziennikarzami zaczął opowiadać o zarządzaniu kadrą. "Szacunek do zawodników niegrających to dla mnie praca i rozmowa z nimi, może nawet częściej niż z tymi, którzy w danym momencie występują. Chodzi o to, by - poprzez kompleksową pracę sztabu - spowodować, że ten, kto nie gra, będzie lepszy po powrocie do gry" - stwierdził m.in. Portugalczyk, cytowany przez Marcina Szymczyka z portalu Legia.net.