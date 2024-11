Po latach hossy, dopiero ubiegły sezon zasiał ziarno niepewności, gdy idzie o pozycję Roberta Lewandowskiego nie tylko w samej Barcelonie, ale także w futbolu na absolutnie najwyższym poziomie . Polak nagle wytracił swoje automatyzmy i była uzasadniona obawa o to, czy ówczesny 35-latek nie doszedł do kresu swoich możliwości.

Robert Lewandowski i jego znamienne słowa o Ronaldo oraz Messim

Magiczna różdżka zadziałała z chwilą zmiany na ławce trenerskiej "Dumy Katalonii", a po przejęciu zespołu przez Hansiego Flicka cała naszpikowana wielkimi piłkarzami drużyna zaczęła grać futbol z innej bajki, zaś Lewandowski odrodził się niczym feniks z popiołów. Reprezentant Polski odzyskał swój instynkt kilera, znakomicie współpracuje z całą drużyną, a w polu karnym znów każde jego dotknięcie piłki na powrót stało się śmiertelnym zagrożeniem dla drużyn rywali. Reklama

Polak od długich sezonów, w swojej specjalności, jest równorzędnym rywalem dla największych tuzów futbolu. Należy do wąskiego grona piłkarzy, którzy nie tylko zbliżyli się, ile wręcz nawiązali równorzędną rywalizację zwłaszcza z dwójką piłkarzy, która przejęła laury i zdominowała największe plebiscyty w XXI wieku, czyli Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest starszy od niego o trzy lata i dzisiaj już zarabia kosmiczne pieniądze w Arabii Saudyjskiej, ale - co udowodnił w niedawnym meczu z Polską - wciąż jest w nim mnóstwo jakości i wiele z geniuszu. Argentyńczyk jest z kolei starszy od "Lewego" tylko o rok, a już dogrywa do emerytury w amerykańskiej lidze MLS.

Reklama 100 goli Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Z kolei Lewandowski niestrudzenie jest na kursie pogoni za dwójką tych gladiatorów. Polak śrubuje fenomenalne statystyki strzeleckie w ligach Top5 , mając przed sobą już tylko CR7 i magika futbolu z Rosario. Z kolei w Lidze Mistrzów jest już tylko o jeden krok, by wpakować setną bramkę, wchodząc do tego ekskluzywnego grona, poszerzając go do genialnego trio. Ale są również takie statystyki, w których to Polak wszedł o półkę wyżej. Jak choćby wyczyn z lutego, gdy w wieku 35 lat i 184 dni został najstarszym zdobywcą bramki dla FC Barcelona w fazie play-off Champions League, bijąc poprzedni rekord Leo Messiego (33 lata i 259 dni, w meczu z PSG w marcu 2021 roku, także w 1/8 finału). Reklama

Robert Lewandowski był gościem podcastu Rio Ferdinanda, byłego znakomitego obrońcy Manchesteru United, w którym padło wiele ciekawostek. Jedną z nich, właśnie w temacie wielkiej rywalizacji Polaka z Argentyńczykiem i Portugalczykiem, wyłuskał mający gigantyczne zasięgi dziennikarz Fabrizio Romano.

- Nigdy, jako piłkarz, nie chcę porównywać się do Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego. Oni są na innym poziomie - powiedział polski snajper, co wystawia mu jak najlepsze świadectwo.

- Co za elegancja! Wyrażenie pokorności. Robert Lewandowski, wielki szacunek dla Ciebie, legendo - to jedna z reakcji, jakie ukazały się pod postem Romano. - Masz szacunek. Jesteś mądry, lojalny i znasz swój limit, pochwalam to. Messi i Ronaldo są najlepszymi, jacy kiedykolwiek grali w tę grę - to z kolei inny komentarz.

Potwierdzenie, jakim fenomenem stała się ta dwójka gigantów futbolu, jednocześnie nie pohamowało "Lewego" przed tym, by spróbować się do nich zbliżyć. - Kiedyś starałem się pobić ich rekordy i strzelić więcej goli. Oni są z innego świata, ale nie chciałem być za nimi. W niektórych rzeczach ich pokonałem. Chciałem, żeby moje nazwisko było obok ich nazwisk - wytłuścił wypowiedź Lewandowskiego obserwowany przez ponad milion użytkowników profil Barca Universal. Reklama

Robert Lewandowski - FC Barcelona / PAU BARRENA / AFP

Leo Messi / Sebastian Frej / Reporter