Lewandowski zdradził, co po meczu powiedział mu Flick. Wcześniej zdjął go z boiska

Kapitan reprezentacji Polski już w Belgradzie mógł przejść do historii tych rozgrywek. Zdobył jednak tylko dwie bramki i jednej zabrakło mu do 100. W tym klubie jest na razie zaledwie dwóch graczy - Portugalczyk Cristiano Ronaldo (140) i Argentyńczyk Lionel Messi (129).

"Lewy" mógł w Belgradzie strzelić jubileuszowego gola , ale nie wykorzystał świetnej okazji, a także został przed końcem zmieniony. "Gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym go nie zmienił" - mówił potem w rozmowie z dziennikarzami Flick.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców

Natomiast 36-letni napastnik zdradził, co szkoleniowiec powiedział mu po spotkaniu.

"To, że gramy dobrze, atakujemy i zdobywamy mnóstwo bramek, jest zasługą trenera i tego, jak my chcemy grać. Oczywiście czasami będą jakieś trudności, popełnimy błędy, które spowodują, że stracimy jedną czy drugą bramkę, ale jeśli takie elementy dekoncentracji będą zdarzały się w tego typu meczach, to wydaje mi się, ze nic nie będzie nam przeszkadzało" - powiedział "Lewy".