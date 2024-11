- Gdybym wiedział o tym wcześniej, tobym go nie zmienił (śmiech), to był mój błąd - uśmiechał się. Oprócz "Lewego" i Raphinhi bramkarza serbskiej drużyny pokonali jeszcze Inigo Martinez i Fermin López. To właśnie ten ostatni jako jedyny pojawił się na czwartkowych okładkach "Mundo Deportivo" i "Sportu". Trzeba zauważyć, że był to pierwszy gol Lopeza w tym sezonie, możemy więc mówić o docenieniu przez żurnalistów tego przełamania. Jednocześnie Lewandowski został więc w pewien sposób pominięty.