Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński coraz mocniej ugruntowuje swoją pozycję w Interze Mediolan. Polak, odchodząc z Napoli, mógł spodziewać się, że z marszu wskoczy do wyjściowego składu "Nerazzurrich". A o ten jednak musi wciąż walczyć. Trener Simone Inzaghi z początku wpuszczał go z ławki. Narracja zmieniła się jednak w ostatnich tygodniach.

Piotr Zieliński w wyjściowym składzie na hit. Inter ograł Arsenal

30-latek rozpoczął w wyjściowej jedenastce rywalizację z Juventusem, a także Venezią. Inzaghi postanowił awizować go do gry od pierwszych minut również w hitowym starciu z Arsenalem. To rozstrzygnęło się po myśli mediolańczyków. Reklama

W doliczonym czasie 1. połowy arbiter podyktował dla gospodarzy rzut karny, a na bramkę zamienił go Hakan Calhanoglu. Chociaż Arsenal wykreował sobie wiele okazji bramkowych, żadnej z nich nie był w stanie przekuć w gola. I z Mediolanu wyjechał bez punktów. 62 minuty tym razem rozegrał Piotr Zieliński, a oceny względem jego występu nadeszły zaraz po końcowym gwizdku.

Włosi dosadnie ocenili występ Zielińskiego w Lidze Mistrzów. Werdykt nie był jednogłośny

Polak w żadnym z trzech ostatnich meczów nie zapisał się w protokole sędziowskim golem, ani asystą, jednak mimo to większość włoskich portali pozytywnie oceniła jego występ. Polakowi poświęcono w mediach sporo miejsca.

Był znakomitym wsparciem dla kolegów z drużyny. Zieliński budził strach w szeregach przeciwnika, a przede wszystkim u Saki. Do tego w pewnym stopniu oczyszczał grę Interu ~ podsumowali jego występ dziennikarze "Tuttomercatoweb"

"Jego podanie wykreowało pierwszą groźną akcją Interu. Podniósł głowę i zauważył Dumfriesa wychodzącego na wolne pole. Wszystko zniweczyła jednak poprzeczka po jego uderzeniu. Pracował dużo lepiej niż Frattesi" - opisowo określili postawę "Zielka" żurnaliści "Calciomercato", przyznając mu notę "6".

Nie wszędzie jednak Zieliński zebrał pozytywne noty. Nieco bardziej szorstko jego występ oceniono na portalu "sport.virgilio.it. Reklama

"Ciągle jest elementem niewkomponowanym w styl gry Nerazzurrich, ale jego jakość robi robotę" - podkreślono lakonicznie, przyznając mu ocenę 5,5. Polak mógł jednak właśnie obawiać, się, że przy braku konkretów w postaci asyst, czy goli w trzecim meczu z rzędu, znajdą się we Włoszech dziennikarze, którzy nie powstrzymają się od krytyki.

Kibice Inetru mają wiele powodów do zadowolenia po ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego z 10 punktami zajmują 5. miejsce w tabeli, ustępując jedynie Brest, AS Monaco, Sportingowi i Liverpoolowi. "The Reds" to jedyny zespół z kompletem zwycięstw.

