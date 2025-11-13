Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski w Polsce, a tu wyciekają informacje. Chodzi o kolejny sezon. "99%"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona na kolejny sezon. Jeśli jednak tak się stanie, polscy kibice FC Barcelona wiedzą już, jak będzie prezentować się koszulka, w której "Lewy" będzie grać w kampanii 2026/27. W mediach społecznościowych pojawił się przeciek projektu, który w 99% ma przypominać finalny efekt.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiKacper DąderewiczEast News

W tym momencie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Przygotowuje się on do ważnego meczu z Holandią w ramach kwalifikacji na mundial.

Ten mecz zostanie rozegrany w piątek 14 listopada. Kapitan reprezentacji Polski w pełni wyleczył już kontuzję i będzie dostępny dla Jana Urbana.

Podczas gdy Robert Lewandowski przebywa w Polsce, w sieci pojawiły się najnowsze informacje ws. FC Barcelona. Kibice tego klubu mogą być nimi szczególnie zainteresowani.

Popularny profil na portalu X "memorabilia1899" wcześniej poinformował, że ok. godziny 19:30 opublikuje wygląd projektu koszulki FC Barcelona na sezon 2026/27. Jego zdaniem finalny efekt będzie przypominał ten projekt w 99%.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy Robertowi Lewandowskiemu będzie dane zagrać w tej koszulce. Polski napastnik ma z Barceloną umowę obowiązującą do lata 2026 roku. Wciąż istnieje jednak szansa na to, że zostanie ona prolongowana.

Wyciekł projekt koszulki FC Barcelona na sezon 2026/27

Jeśli Robert Lewandowski pozostanie w FC Barcelona na kolejki sezon, w większości meczów ma zagrać w koszulce w 99% przypominającą tę, która znalazła się w poniżej podanym wpisie.

Jak widać, kolejna koszulka będzie różnić się od poprzednich. W jej centralnej części widzimy dwa pasy - granatowy i bordowy, złożone z kilku mniejszych pasków w jaśniejszych i ciemniejszych odcieniach tych barw.

Na zewnętrznej stronie schemat ten się powtarza. Również składa się ona z mniejszych pasków o różnych odcieniach.

Bardzo możliwe, że finalny efekt, będzie nieco inny. Producent wypuszcza tego typu przecieki również po to, aby sprawdzić, co ewentualnie nie spodoba się kibicom i poprawić te mankamenty do dnia premiery.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Pierre-Emerick Aubameyang
Robert Lewandowski

Barcelona zaskoczona. Pożegnanie z Lewandowskim. Kolega Polaka nie krył żalu

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport
Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje dynamiczne kopnięcie piłki na boisku podczas meczu, w tle widoczna trybuna pełna kibiców oraz reklamy na bandach.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026UrbanandsportAFP
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski oraz FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski oraz FC BarcelonaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Robert Lewandowski świętujący kolejne trafienie w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski świętujący kolejne trafienie w barwach FC BarcelonaANDER GILLENEA / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja