Lewandowski w Polsce, a tu wyciekają informacje. Chodzi o kolejny sezon. "99%"
Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona na kolejny sezon. Jeśli jednak tak się stanie, polscy kibice FC Barcelona wiedzą już, jak będzie prezentować się koszulka, w której "Lewy" będzie grać w kampanii 2026/27. W mediach społecznościowych pojawił się przeciek projektu, który w 99% ma przypominać finalny efekt.
W tym momencie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Przygotowuje się on do ważnego meczu z Holandią w ramach kwalifikacji na mundial.
Ten mecz zostanie rozegrany w piątek 14 listopada. Kapitan reprezentacji Polski w pełni wyleczył już kontuzję i będzie dostępny dla Jana Urbana.
Podczas gdy Robert Lewandowski przebywa w Polsce, w sieci pojawiły się najnowsze informacje ws. FC Barcelona. Kibice tego klubu mogą być nimi szczególnie zainteresowani.
Popularny profil na portalu X "memorabilia1899" wcześniej poinformował, że ok. godziny 19:30 opublikuje wygląd projektu koszulki FC Barcelona na sezon 2026/27. Jego zdaniem finalny efekt będzie przypominał ten projekt w 99%.
Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy Robertowi Lewandowskiemu będzie dane zagrać w tej koszulce. Polski napastnik ma z Barceloną umowę obowiązującą do lata 2026 roku. Wciąż istnieje jednak szansa na to, że zostanie ona prolongowana.
Wyciekł projekt koszulki FC Barcelona na sezon 2026/27
Jeśli Robert Lewandowski pozostanie w FC Barcelona na kolejki sezon, w większości meczów ma zagrać w koszulce w 99% przypominającą tę, która znalazła się w poniżej podanym wpisie.
Jak widać, kolejna koszulka będzie różnić się od poprzednich. W jej centralnej części widzimy dwa pasy - granatowy i bordowy, złożone z kilku mniejszych pasków w jaśniejszych i ciemniejszych odcieniach tych barw.
Na zewnętrznej stronie schemat ten się powtarza. Również składa się ona z mniejszych pasków o różnych odcieniach.
Bardzo możliwe, że finalny efekt, będzie nieco inny. Producent wypuszcza tego typu przecieki również po to, aby sprawdzić, co ewentualnie nie spodoba się kibicom i poprawić te mankamenty do dnia premiery.