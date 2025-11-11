Ter Stegen wraca do zdrowia. Trener przekazał mu osobiście, mowa o "1" w bramce

Zapewne wielu kibiców Barcelony doskonale pamięta czasy, w których Marc-Andre ter Stegen pełnił funkcję podstawowego golkipera zespołu. Przez lata zapewniał on spokój w defensywie "Dumy Katalonii", a jego świetne umiejętności nie raz pomagały ekipie sięgać po najwyższe cele.

Tak też miało być w sezonie 2024/2025, w który to Niemiec wszedł jako podstawowy golkiper Barcelony. Ogromny pech sprawił jednak, że musiał on pauzować przez kilka miesięcy, a jego miejsce godnie zajął wówczas Wojciech Szczęsny.

W czasie przerwy letniej włodarze "Blaugrany" ściągnęli do klubu jeszcze jednego topowego bramkarza - Joana Garcię. To sprawiło, że sytuacja ter Stegena uległa znacznemu pogorszeniu. W mediach co rusz pojawiały się informacje o złej atmosferze, panującej wokół niemieckiego bramkarza. Ostatecznie wszelkie niesnaski w ekipie rozwiązał... ponowny uraz ter Stegena, który wykluczył go z gry na kolejne miesiące. Póki co 33-latek raczej nie ma co liczyć na "powrót do łask" w katalońskiej ekipie. Zgoła inaczej sprawa ma się natomiast z jego pozycją w reprezentacji Niemiec.

Nagelsmann wciąż wierzy w ter Stegena. Oto, co musi zrobić bramkarz Barcelony

Selekcjoner reprezentacji Niemiec - Julian Nagelsmann - miał w ostatnim czasie odbyć długą rozmowę z ter Stegenem. Podczas niedawnej konferencji prasowej 38-letni szkoleniowiec przekazał, że wciąż widzi miejsce dla golkipera Barcelony, a nawet, że w jego oczach ter Stegen w dalszym ciągu zasługuje na miano "1" między słupkami kadry narodowej naszych zachodnich sąsiadów. O takiej możliwości mówił on zresztą już jakiś czas temu. Jednocześnie Nagelsmann postawił swojemu podopiecznemu dość konkretne ultimatum.

"W zeszłym tygodniu odbyłem z nim długą rozmowę. Jest w porządku, a to jest najważniejsze. Zimowe okno transferowe nigdy nie jest łatwe. Nie powiedziałem, że musi grać w elitarnym klubie; najważniejsze, żeby grał, niezależnie od tego, czy w klubie z najwyższej półki, czy nie. Sytuacja nie jest prosta; musimy zobaczyć, jak będzie się czuł fizycznie. [...]. To bardzo dobry bramkarz i jestem przekonany, że znajdzie rozwiązanie i będzie grał regularnie. Zobaczymy, co się stanie" - mówił Nagelsmann cytowany przez hiszpański portal "Mundo Deportivo".

Dla ter Stegena regularna gra jest obecnie naprawdę bardzo ważna. Bez ciągłego szlifowania formy nie będzie on mógł bowiem liczyć na występy w przyszłorocznych piłkarskich MŚ, które jak powszechnie wiadomo, są marzeniem golkipera Barcelony. Dotychczas ter Stegen był bowiem w cieniu legendarnego Manuela Neuera, który przez długie lata pełnił kluczową rolę w reprezentacji Niemiec.

Bramkarz Bayernu Monachium zrezygnował jednak z dalszych występów w kadrze narodowej, co stanowi oczywiście niepowtarzalną szansę dla ter Stegena. Zdaniem niemieckich dziennikarzy, słowa Nagelsmanna mogą ostatecznie przekonać golkipera do podjęcia decyzji o opuszczeniu stolicy Katalonii już podczas zimowego okna transferowego.

Marc-Andre ter Stegen (z prawej) Urbanandsport AFP

Julian Nagelsmann AFP

Marc-Andre ter Stegen DANIEL KARMANNDPAdpa Picture-Alliance via AFP AFP

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press