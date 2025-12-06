Real Madryt - Celta Vigo w 15. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 07 grudnia 2025 godz. 21:00W niedzielę, późnym wieczorem, zagrają ze sobą Real Madryt i Celta Vigo. Podopieczni Xabiego Alonso grają ostatnio w kratkę (trzy remisy i dwa zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach). Zawodnicy Claudio Giraldeza są w słabszej formie (w ostatnich pięciu spotkaniach przegrali trzy razy i dwa razy wygrali - w tym raz dopiero po rzutach karnych w Copa del Rey z 4-ligowcem). Zdecydowanym faworytem będzie Real, który - jeśli wygra - zbliży się do liderującej w La Lidze Barcelony na jedno oczko. Zapraszamy na relację na żywo!