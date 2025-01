Dani Olmo podjął już decyzję, ważne wieści dla FC Barcelona. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Dani Olmo ma prawo do opuszczenia FC Barcelony, czym jednak przysporzyłby klubowi ogromnych problemów. Wiele zależy od samego piłkarza, a jego najbliższe plany nakreślił Andy Bara, odpowiadający za interesy reprezentanta Hiszpanii.

Kolejna kompromitacja FC Barcelona. Co dalej z Danim Olmo?

FC Barcelona zapłaciła latem za Daniego Olmo 55 milionów euro. Transfer już wtedy budził kontrowersje, bo kibice zdawali sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej klubu, a wzmocnienia wymagała raczej pozycja skrzydłowego, niż pomocnika. Joan Laporta się jednak uparł i doszedł do porozumienia z RB Lipsk. Hiszpan przesiedział kilka pierwszych spotkań na ławce rezerwowych, bo klub nie był w stanie zarejestrować go na czas, ale takie sytuacje zdarzały już się w poprzednich latach. Ostatecznie 26-latek zaczął grać regularnie - i pokazywał się z bardzo dobrej strony.

Problemy pojawiły się w grudniu. Coraz więcej źródeł przekazywało, iż Olmo został zarejestrowany tylko do końca roku i klub do 31 grudnia musi znaleźć rozwiązanie. Nie znalazł. Laporta zarzeka się, że sprzedał już część miejsc VIP na trybunie nowego Camp Nou i czeka tylko na oficjalne dokumenty, ale La Liga i sądy nie skłaniają się do tej argumentacji. Prezes Barcelony wciąż walczy z czasem, ale nie wiadomo, czy ta batalia nie jest już przegrana. Olmo nie może bowiem zostać wyrejestrowany (do czego już doszło) i ponownie zarejestrowany w tym samym sezonie.

Hiszpan znajduje się zatem w patowej sytuacji. Może zostać w stolicy Katalonii i trenować albo... poszukać nowego pracodawcy. Ma do tego pełne prawo, bo podpisując umowę zapewnił sobie w niej taki zapis. Gdyby 26-latek zdecydował się opuścić Barcelonę już zimą, doprowadziłby klub do finansowej ruiny. Może bowiem odejść jako wolny zawodnik, a mimo tego "Barca" musiałaby płacić jego pensję do 2030 roku. Nic dziwnego, że kibice wyczekują z niepokojem kolejnych informacji w tej sprawie.

Agent uspokaja. "To pierwsza i ostatnia opcja"

Fani na pewno odetchnęli z ulgą, gdy na pierwszym treningu w nowym roku pojawił się Olmo. Hiszpańskie media nie ukrywały jednak, że piłkarz jest mocno zaniepokojony swoją sytuacją i szukał wsparcia u kolegów. Teraz głos w sprawie przyszłości swojego klienta zabrał jego agent.

"Dla Daniego to stresująca sytuacja, byłaby taka dla każdego innego gracza. Ale to świetny gracz i osoba, próbuje zachować spokój. Oczywiście, jest zwycięzcą i kocha grać w meczach, a nie tylko je oglądać. Jestem pewien, że Barcelona rozwiąże ten problem i doprowadzi do rejestracji. Mogę potwierdzić, że nie negocjujemy z żadnym klubem. Dani jest piłkarzem "Barcy" i chce nim pozostać. Bardzo starał się tu trafić, to było jego pragnienie od bardzo długiego czasu. Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja. Nie myślimy o żadnej innej" - powiedział wprost Andy Bara.

Tak klarowna deklaracja musiała ucieszyć każdą osobę związaną z Barceloną. Nie ulega jednak wątpliwości, że samo doprowadzenie do tak napiętej sytuacji to ogromna kompromitacja ze strony klubu. FC Barcelona wróci do gry w nowym roku już w sobotę 4 stycznia. O godzinie 19:00 zmierzy się z UD Barbastro w Pucharze Króla.

Dani Olmo / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / AFP

Joan Laporta / LLUIS GENEAFP / AFP