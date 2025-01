Szczęsny i Lewandowski czekają. Nadchodzi ważna decyzja Hansiego Flicka

Hansi Flick zdenerwował polskich kibiców Barcelony piątkowym stwierdzeniem, że jeszcze nie podjął decyzji ws. obsady bramki w sobotnim meczu z Barbastro. Fani z naszego kraju oczekiwali jasnej deklaracji, że to Wojciech Szczęsny będzie przewidziany do gry - jeśli nie w całym Copa del Rey, to przynajmniej w tym nadchodzącym starciu z drużyną czwartego szczebla rozgrywkowego. Jaki skład przewidują katalońskie dzienniki? Jest niewiadoma ws. Roberta Lewandowskiego.