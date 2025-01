W polskim klubie szykuje się rewolucja. Najpierw deklaracja Kurka, a teraz takie wieści

Do zespołu w ostatnich miesiącach dołączył natomiast Bartosz Kurek , w klubie pojawili się też nowi środkowi i trener Andrea Giani . I kędzierzynianie wrócili na dobre tory: tracą nieco do ligowego podium, ale zajmują aktualnie wysokie piąte miejsce w tabeli PlusLigi .

Tyle że w klubie zapowiada się na kolejną rewolucję. Już wiadomo, że do opuszczenia ZAKS-y szykuje się Kurek. Kapitan drużyny sam ogłosił to w wywiadzie na Kanale Zero .