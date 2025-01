Burza w Hiszpanii, "wyrok" ws. Viniciusa Juniora już zapadł. Fatalne wieści dla Realu Madryt

Dreszczowiec w Walencji, Real Madryt uniknął kompromitacji. Vinicius Junior wpadł w szał

Brazylijczyk na dziesięć minut przed regulaminowym końcem gry dał się sprowokować Stole Dimitrievskiemu, który zaczepił go i pchnął i w odpowiedzi uderzył bramkarza Valencii w głowę. Ten padł na murawę, a sędzia po analizie VAR zdecydował się wyrzucić gwiazdę "Los Blancos" z boiska. Viniciusowi kompletnie puściły nerwy - zaczął się szarpać, krzyczeć w stronę arbitra, a uspokajać go musieli koledzy z zespołu. "Interwencja" Antonio Rudigera, który złapał go w pół i pchnął w kierunku korytarza prowadzącego do szatni, mogła uratować go od dłuższego zawieszenia za obrażanie arbitra. Czy jednak faktycznie tak będzie?