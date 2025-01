Szczęsny zrezygnował z emerytury i siedzi na ławce. Czas na przełom?

Wojciech Szczęsny nie zdołał nacieszyć się emeryturą. Odpoczynek od piłki nożnej potrwał bowiem zaledwie miesiąc. We wrześniu podczas spotkania z Villarrealem poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. FC Barcelona nie chciała zostać wyłącznie z Inakim Peną, toteż szybko przeczesała rynek w poszukiwaniu możliwych kandydatów. Żaden z nich nie gwarantował tyle klasy, doświadczenia i umiejętności, co świeżo upieczony emeryt. Udało się go przekonać do powrotu do reżimu treningowego i takim sposobem od października polska kolonia w stolicy Katalonii się powiększyła.