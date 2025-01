FC Barcelona już jutro wróci do gry po przerwie świąteczno-noworocznej. Podopieczni trenera Hansiego Flicka rozjechali się na krótki urlop w kiepskich nastrojach, po dotkliwej porażce 1:2 z Atletico Madryt . Dotkliwej, bo decydująca bramka dla "Los Colchoneros" padła w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej to Robert Lewandowski i spółka prezentowali się na murawie znacznie lepiej, nieustannie atakując. Nie byli jednak w stanie postawić kropki nad "i".

Teraz jednak "Duma Katalonii" ma idealną okazję, by z impetem wejść w nowy rok. W sobotę zmierzy się bowiem w 1/16 Pucharu Króla z czwartoligową ekipą UD Barbastro. Przypomnijmy, że obie drużyny zmierzyły się także przed rokiem, a FC Barcelona wygrała wówczas tylko 3:2. Uratował ją między innymi rzut karny, wykorzystany przez Roberta Lewandowskiego. Teraz jednak nikt nie zakłada innego scenariusza, niż pewny triumf zespołu Hansiego Flicka.

Wojciech Szczęsny zadebiutuje w FC Barcelona? Decyzja wciąż nie zapadła

Do tej pory pewne wydawało się także to, że w sobotnim spotkaniu swojego debiutu w barwach FC Barcelona doczeka się w końcu Wojciech Szczęsny który trafił do klubu jeszcze w październiku. Mówiły o tym choćby głosy pochodzące z Półwyspu Iberyjskiego. Teraz, dzień przed potyczką, nic jednak nie jest jeszcze przesądzone.