Stefan Horngacher powiedział "basta". Ostra decyzja w kadrze Niemiec

Za nami niemiecka część 73. Turnieju Czterech Skoczni. Nasi zachodni sąsiedzi jak zawsze tłumnie wypełnili trybuny w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, ale nie powstrzymało to Austriaków przed zdominowaniem rywalizacji. Pius Paschke skacze dobrze, ale już bez błysku, który prezentował w pierwszych czterech weekendach sezonu, stracił go już w Engelbergu. W tej chwili traci aż 25,3 punktu do liderującego Daniela Tschofeniga , co niemal zabiera mu szanse na Złotego Orła. Drugi jest Jan Hoerl, a trzeci Stefan Kraft. Podopieczni Andreasa Widhoelzla mają obsadzone wirtualne podium imprezy i przed sobą dwa domowe konkursy - w Innsbrucku oraz Bischofshofen.

Reklama